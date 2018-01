Moise Kean risulta essere uno dei giovani giocatori della Juventus in prestito che più stanno rispettando le aspettative. Un talento cristallino quello messo in mostra dal giocatore ora in forze al Verona. Le prestazioni dell’attaccante però non sono passate inosservate nemmeno all’estero, soprattutto al Leeds. Secondo quanto riportato dal quotidiano veneto ‘L’Arena’, il club inglese si dovrà però mettere il cuore in pace: da parte della dirigenza della Juve infatti non sembra trapelare alcuno spiraglio in merito a una possibile cessione di Kean.

Calciomercato Juventus, chiusura netta a qualsiasi discorso su Kean

Kean rappresenta certamente un patrimonio da tutelare per la Juventus. Il giovane attaccante attualmente al Verona si sta mettendo sempre più in luce tra le fila degli scaligeri. Lo dimostrano i numeri finora collezionati con la maglia gialloblù: sono 15 le presenze e 2 le reti per il classe 2000. Statistiche di rilievo in Serie A per un calciatore che attualmente non è ancora maggiorenne. Una fiducia ben riposta da parte del tecnico Fabio Pecchia. Non è difatti un caso che solo nella giornata di ieri ‘Sky Sport’ abbia riportato un interesse serio per Kean proveniente dall’Inghilterra. Sulle tracce del giocatore di proprietà di Madama ci sarebbe, come riferito sopra, il Leeds. Una pista che però sembra destinata a non decollare soprattutto in questa sessione di trattative. Kean non sarà fra i colpi in uscita del calciomercato Juventus: per la gioia dell’Hellas e soprattutto della Vecchia Signora, intenzionata fermamente a non lasciarsi scappare un simile talento. Il presente di Kean è in Veneto, il futuro all’Allianz Stadium.