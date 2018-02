JUVE-ATALANTA CRONACA LIVE DIRETTA TV STREAMING PAGELLE COPPA ITALIA

17.30 – 1′ Fischio d’inizio dell’arbitro Fabbri: si parte!

3′ – Ci prova il ‘Papu’ Gomez dalla distanza, palla alta sulla traversa.

12′ – Ancora Gomez ad insidiare Buffon: l’argentino anticipa in scivolata Lichtsteiner su cross di Ilicic, ma il tiro è centrale.

13′ – Ammonito Chiellini: era diffidato, salterà l’eventuale finale.

16′ – Punizione di Pjanic, non ci arriva sul secondo palo Matuidi.

17.10 – Chiellini ha parlato a ‘JTV’ poco prima del fischio d’inizio: “Obiettivo finale. Siamo a 90 minuti da un primo traguardo molto importante, ci teniamo, lo abbiamo dimostrato e vogliamo dimostrarlo sul campo anche stasera e non solo a parole. La partita sarà difficile, l’avversario è molto tosto, in crescita costante, servirà tanta intensità e alla fine raggiungerà la finale chi lo vorrà di più”.

16.55 – Papu Gomez a ‘JTV’ prima della sfida con la Juve ha dichiarato: “Diciamo che comunque fosse andata quella partita, noi stasera dovevamo arrivare a vincere questa gara. Non credo pesi tanto perché sicuramente per noi era importante vincere anche oggi. L’unico risultato finale per noi è vincere e cercheremo di farlo”.

16.35 – Ecco la formazione ufficiale della Juventus, che si schiera con l’ormai classico 4-3-3: Buffon; Lichsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuid; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. Questa, invece, quella che schiera il tecnico dell’Atalanta Gasperini col 3-4-1-2: Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

16.30 – Manca, ormai, davvero poco al fischio d’inizio dell’arbitro Fabbri per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra la Juventus e l’Atalanta. I bianconeri di Massimiliano Allegri si sono imposti all’andata col risultato di 1-0 grazie alla rete di Gonzalo Higuain, oggi assente per infortunio. Dopo il rinvio della sfida di campionato, sempre contro la squadra di Gasperini, di domenica scorsa, Buffon e compagni tornano in campo dopo la vittoria in serie A nel derby contro il Torino. Segui su Juvelive.it la cronaca in diretta e, al termine della primo tempo e della sfida, i voti e le pagelle. Queste le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Manduzkic, Alex Sandro. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Mancini, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

