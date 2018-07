Calciomercato Juve, ritorno di fiamma per Bonaventura?

Bonucci, Caldara, Benatia, Pjaca, Higuain e non solo. La maxi operazione di mercato tra Juventus e Milan potrebbe coinvolgere anche altri giocatori: è il caso di Jack Bonaventura, che già in passato è stato accostato con una certa insistenza ai campioni d’Italia in carica. Il 28enne originario di San Severino Marche è legato al ‘Diavolo’ da un contratto fino al 30 giugno 2020, ma non è assolutamente da escludere un suo trasferimento alla Juve in una finestra di mercato ricca di colpi di scena.

Juve, ecco dove giocherebbe Bonaventura

Bonaventura è un centrocampista completo che riesce ad abbinare qualità e quantità e particolarmente duttile dal punta di vista tattico. L’ex Atalanta, infatti, riesce a disimpegnarsi al meglio in più ruoli e in bianconero potrebbe essere impiegato in due posizioni: mezzala nel 3-5-2 o nel 4-3-3 ed esterno offensivo nel tridente o nel 4-2-3-1. Un vero e proprio jolly, insomma, che Marotta tiene d’occhio: rientrerà anche lui nella maxi operazione tra bianconeri e rossoneri? Vedremo…

Juve-Milan, rapporti buonissimi tra le due società

Proprio i buonissimi rapporti tra Juventus e Milan potrebbero alla fine risultare decisivi per il buon esito di questa super operazione di mercato tra le due società: Leonardo vuole Caldara e Higuain, mentre Marotta sogna il ritorno sotto la Mole di Bonucci. Resta da capire, a questo punto, se rientrerà nei discorsi tra i due club anche Jack Bonaventura.

Giacomo Auriemma