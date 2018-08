Calciomercato Juventus, Kean alla Lazio?

Tra i giocatori della Juventus destinati a cambiare maglia c’è anche Moise Kean, attaccante della nazionale Under-19 italiana classe 2000. Il giocatore originario di Vercelli, che è reduce da un’esperienza non proprio esaltante in prestito al Verona, fa gola a diverse compagini ma la Juve non vuole perdere il controllo del ragazzo ed è pronta a privarsene mantenendo, però, il diritto di riacquisto.

Lazio, si cerca un vice Immobile

Con Caicedo ormai diretto verso il Valladolid, la Lazio cerca un vice Immobile e potrebbe decidere di virare proprio su Kean della Juve: i rapporti tra i due club sono davvero buoni e questo potrebbe favorire un’eventuale fumata bianca per il cartellino del giovane attaccante. Già nella passata stagione Simone Inzaghi ha dimostrato di saper gestire anche giocatori più giovani e, dunque, non avrebbe problemi ad allenare un gioiello dal futuro assicurato come Kean.

Lazio-Juve, si torna a parlare di Milinkovic-Savic?

Juve e Lazio, inoltre, potrebbero presto tornare a parlare di Sergej Milinkovic-Savic anche se le richieste del duo Lotito–Tare restano particolarmente elevate. Il nome del centrocampista serbo potrebbe tornare di moda soprattutto in caso di addio di Miralem Pjanic: ne sapremo di più nei prossimi giorni e vi terremo sicuramente aggiornati in merito a questa e ad altre questioni.