Il calciomercato estivo 2018 è terminato e uno degli oggetti dei desideri di molte squadre europee, Milinkovic Savic è rimasto alla Lazio per la grande gioia di mister Simone Inzaghi che potrà costruire la Lazio intorno alla classe del serbo.



Da mesi si è a conoscenza che il sogno bianconero per il centrocampo è da sempre stato Sergej Milinkovic Savic, lo stesso farebbe di tutto per andare a giocare nella squadra allenata da Massimiliano Allegri e con in squadra Cristiano Ronaldo. In questa sessione di mercato è stato impossibile chiudere l’operazione sia per motivi tattici (Pjnic sarebbe dovuto partire=, ma soprattutto per le richieste del Presidente della Lazio che avrebbe chiesto 100 milioni di euro. Oltre alla Juventus, le squadre interessate al forte centrocampista sono state: Milan, Inter, Barcellona e Real Madrid.

Allegri costruisce il centrocampo per Milinkovic Savic

La stagione appena iniziata a messo subito in risalto come la Juventus con un centrocampo a tre può davvero fare male agli avversari. Infatti, nella sfida contro il Chievo Verona, nella ripresa, soprattutto l’ingresso in campo di Federico Bernardeschi al posto di Cuadrado ha letteralmente cambiato gli equilibri in fase offensiva senza far perdere le attenzione in fase difensiva. Il ruolo di terzo di centrocampo accanto a Miralem Pjanic e Sami Khedria (Emre Can) il prossimo anno potrebbe essere occupato da Sergej Milinkovic Savic che arriverebbe bianconero per una cifra pari a 90 milioni di euro.

Secondo molti esperti di mercato la Juventus e la Lazio avrebbero già concluso l’affare che verrà ufficializzato al termine della stagione in corso. Il centrocampista serbo firmerebbe un quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. Allegri potrebbe finalmente avere il giocatore capace di dare alla manovra bianconera quel dinamismo e quella fisicità che forse mancano in mediana. Anche se la buona prestazione di Bernardeschi e la sua sicura consacrazione potrebbe far cambiare le carte in tavola.

Milinkovic-Savic, Real Madrid alla finestra

E’ vero che c’è un accordo di massima, ma se dovesse arrivare alla Lazio un’offerta di 120 milioni di euro dal Real Madrid (cosi dicono in Spagna), allora tutto salterebbe. Bernardeschi o Savic? decide il Real?