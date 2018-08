La Juventus ha archiviato la prima giornata di campionato che l’ha vista vincere con qualche difficoltà contro il Chievo Verona, vittoria ottenuta grazie alla rete decisiva di Federico Bernardeschi.

La vittoria di Verona è stata fondamentale per poter lavorare meglio e preparare la partita di sabato contro la Lazio, questo il pensiero di mister Massimiliano Allegri che, grazie ad una rosa straordinaria, ha potuto cambiare in corso d’opera il volto alla sua squadra. Proprio un cambio azzeccato, Cuadrado-Bernardeschi è stato decisivo per il successo bianconero. L’ex viola è stato provvidenziale così come stava per esserlo prima Mandzukic (anche un gol annullato) e dopo Emre Can bravo a colpire di testa al volo andando vicino al gol vittoria.

Juventus-Lazio, Bernardeschi o Cuadrado?

Federico Bernardeschi cosi come per gli altri giocatori bianconeri, non sarà semplice trovare sempre libera una maglia da titolare, ma tutti sanno che in qualsiasi momento, anche se per 5 minuti devono farsi trovare pronti per poter essere d’aiuto alla squadra. Ad esempio l’attaccante numero 33, entrato al posto di Cuadrado, ha preso possesso della fascia destra facendo valere la sua forza fisica, ma anche la sua tecnica e tenacia. In alcune situazione è apparso quasi devastante. Per questo motivo si candida ad una maglia da titolare contro la Lazio nell’esordio bianconero all’Allianz Stadium di Torino.

Il resto della formazione sembra confermato o quasi. Il dubbio sembra essere tra Khedira ed Emre Can. I prima ha dato ancora una volta conferma di essere una certezza in interdizione e nel gestire i tempi di gioco a centrocampo, anche se la condizione fisica non sembra essere delle migliori, il secondo, invece, è entrato bene in gara contro il Chievo, ma è apparso un pò più indisciplinato del’ex Stoccarda. Sembra, invece, confermato il trio d’attacco Douglas Costa, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo.

Juventus, Mandzukic scalpita

La formazione anti Lazio è praticamente fatta, in attacco spazio al trio delle meraviglie già visto e ammirato a Verona, ma occhio al possibile impiego di Mario Mandzukic che potrebbe fare il “Benzema” bianconero per dare più spazio a CR7:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Pjanic, Khedira; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile