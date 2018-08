Infortunio Pjanic, Juventus: come sta il bosniaco? I tempi di recupero. Il calciatore bosniaco è uscito dalla gara contro la Lazio per un affaticamento muscolare, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

Il calciatore ex Roma ha confessato a fine partita a Sky Sport di aver avuto un affaticamento muscolare da dover smaltire e che aveva giocato comunque senza accusare grossi problemi. Il calciatore dovrebbe dunque essere tranquillamente a disposizione per la gara che i bianconeri andranno a giocare sabato sera all’Ennio Tardini di Parma.

Infortunio Pjanic, Juventus: come sta il bosniaco

Il centrocampista bosniaco non dovrebbe dunque avere dei problemi, anche se in questa fase della stagione è necessario provare ad evitare di forzare su problemi muscolari. Si è infatti in una fase in cui si sta ancora cercando di costruire la forma e un infortunio ora potrebbe condizionare gran parte della stagione.

Pjanic è molto importante per la Juventus di Massimiliano Allegri, una vera mente al centro del campo. Con la sosta a dare respiro a tutti è anche possibile che il tecnico decida di farlo riposare magari anche cambiando modulo o facendo giocare qualche altro calciatore. Sarà importante cercare di trovare comunque un equilibrio per andare alla sosta a punteggio pieno.

Chi gioca al suo posto?

Se non dovesse giocare il bosniaco col Parma la Juventus potrebbe anche presentarsi con un reparto a due formato da Khedira e Matuidi senza contare il fatto che c’è la variabile Emre Can da non sottovalutare. Se si dovesse giocare a tre, cosa più probabile, in mezzo sarebbe schierato il forte centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur che è entrato in campo anche contro la Lazio proprio per prendere il posto dello stesso. Vedremo alla fine quello che deciderà Allegri che al momento non si è sbilanciato sulla situazione.