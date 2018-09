Sabato 29 settembre ore 15.00 andrà in scena il derby della Capitale fra i giallorossi di Di Francesco e i bianco celesti di Inzaghi. La sfida sarà trasmessa in esclusiva dall’emittente satellitare Sky.

La gara mette di fronte le due metà della città capitolina in un match mai banale e che deve sempre e comunque dei risultati inattesi. Si confrontano due acerrime rivali in una sfida che si gioca atipicamente alle tre di pomeriggio di sabato per via dell’impegno in Champions League in settimana del club giallorosso.

Roma-Lazio su Sky, ecco dove vedere la partita online

Roma-Lazio si gioca alle ore 15.00 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in esclusiva televisiva dall’emittente Sky. I tifosi delle società capitoline e gli appassionati del calcio potranno seguire la partita su Sky, al canale 251 a partire dalle 14.00 con un ambio pre partita. Inoltre suddetta gara potrà essere vista anche online grazie a Sky Go solo per gli abbonati alla piattaforma.

Roma-Lazio: rientrano Florenzi e Dzeko

Di Francesco nelle file della Roma può contare sui rientri di Florenzi e Dzeko, giocatori fondamentali nel corso della passata stagione. Nel tridente assieme a Dzeko potrebbero essere confermati Under e El Shaarawy, reduci dall’eccellente prestazione contro il Frosinone. La squadra giallorossa insegue la seconda vittoria consecutiva che le permetterebbe di rialzare la testa.

Dopo il turnover contro l’Udinese il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dovrebbe rilanciare dal primo minuto Marusic, Immobile e Milinkovic-Savic.

Roma-Lazio, le probabili formazioni

Allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena il primo dei Big Match presenti in questa giornata di Serie A. Andiamo a vedere con maggiore precisione quelli che dovrebbero essere gli schieramenti delle due compagini.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Lazio che si disputa alle ore 15.00 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport:

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Marcano, Fazio, Kolarov; Lor. Pellegrini, De Rossi, Nzonzi; Under, Dzeko, El Shaarawy.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto: Immobile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK