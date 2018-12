Il Milan ha pareggiato, in casa, contro il Torino per 0-0 perdendo la possibilità di recuperare punti all’Inter e alla Lazio. Gravi problemi in difesa, prima della gara, per Rino Gattuso che ha schierato Ignazio Abate insieme a Cristian Zapata, come centrali.

Le pagelle di Milan e Torino ci raccontano, nel migliore dei modi, la gara andata in scena allo Stadio S.Siro di Milano

Si preannuncia una partita combattuta, Milan abbastanza favorita, con le due squadre che vogliono conquistare i tre punti per continuare a perseguire i propri obiettivi stagionali.

Milan Torino pagelle highlights della partita di San Siro, casa dei rossoneri. Squadre in campo alle 20:30 per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Milan Torino highlights, voti e video dei gol.

I voti del Milan

Donnarumma 6

Calabria 5.5

Abate 6

Zapata 6

Rodriguez 5.5

Calhanoglu 6

Kessiè 5.5

Bakayoko 6

Suso 5.5

Cutrone 6

Higuain 6

I voti del Torino

Sirigu 6.5

Izzo 6

N’Koulou 6

Djidji 6.5

De Silvestri 6

Rincon 6.5

Baselli 6

Meitè 6

Iago Falque 6

Belotti 6

Milan Torino, le statistiche del match

Il Milan arriva alla gara di stasera avendo subito almeno un goal in ognuna delle ultime dieci partite ed avendone segnati almeno due in sei delle sette gare tra le mura amiche in questa stagione, al contrario del Torino che ha realizzato reti in otto delle dieci trasferte. Non sarebbe quindi un paradosso attendersi che le due squadre possano dare il via ad una partitacon più di una rete, dal momento che la media goal del Milan nelle partite in casa è pari a 3,42%. C’è però da dire che la squadra granata ha perso solo una delle ultime cinque partite e che fuori casa è ancora imbattuto, denotando una discreta propensione al pareggio, prevalentemente proprio in trasferta, con 16 risultati di parità in altrettante partite fuori casa nel 2018. Con il Milan a San Siro la vittoria manca ai granata dal marzo 1985, mentre è del 2001 l’ultima vittoria nella città della Mole, ed in quest’occasione cercherà di tirare un brutto scherzo ai rossoneri, che hanno subito ben 14 reti nei secondi tempi, su 18 totali, pari al 77,7%.

