Ottima vittoria della Roma di Eusebio Di Francesco contro il Parma, in trasferta, dato che la squadra allenata da Roberto D’aversa si sta dimostrando molto difficile da battere. I gol di Brian Cristante e Cengiz Under hanno abbattuto il muro dei ducali che nulla hanno potuto contro i giallorossi. Ora i capitolini hanno rosicchiato due punti alla Lazio, pareggiato col Torino, mentre hanno tenuto il passo dell’Inter che ha vinto a Empoli.

Parma Roma pagelle e highlights della partita che si giocherà allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Entrambe le squadre giocano la partita per ottenere tre punti, i padroni di casa perché vogliono ripetere la prestazione importante di Firenze. La squadra di Di Francesco insegue la zona Champions League. CLICCA QUI PER VEDERE GLI HIGHLIGHTS.

I voti del Parma

Sepe; Iacoponi 6, Bruno Alves 5.5, Bastoni 5, Gagliolo 6; Deiola 6, Stulac 6, Barillà 6.5 ( Di Gaudio 5); Siligardi 6 (Ceravolo 5.5), Biabiany 6 (Sprocati 5.5), Gervinho 6.

I voti della Roma

Olsen 6.5; Florenzi 6, Manolas 6.5 (Juan Jesus 6), Fazio 6.5, Kolarov 6; Cristante 6.5, Nzonzi 6; Under 7, Zaniolo 6 (Pellegrini Lo. 6), Kluivert 6.5; Dzeko 6 (Schick 6).

Parma Roma, le probabili formazioni in campo

In casa Parma, mister D’Aversa ritrova al centro della difesa l’esperto Bruno Alves dopo la squalifica. Dovrà, invece, fare a meno di Scozzarella ed inoltre ci sarà da valutare Inglese, comunque convocato. Gagliolo confermato come terzino sinistro, con Gobbi che partirà dalla panchina. In attacco uno tra Ceravolo o Gervinho come falso nueve con due tra Ciciretti, Siligardi e Biabiany.

In casa Roma Eusebio Di Francesco non dovrebbe schierare Perotti dal primo minuto e affidarsi anche a El Shaarawy con Under e Zaniolo alle spalle di Dzeko pienamente ristabilito dopo l’infortunio. I due mediani, vista l’assenza di De Rossi, saranno Cristante e Nzonzi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, L. Rigoni, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Gervinho.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

