Mancano ormai non troppi giorni alla sfida di Coppa Italia Bologna Juventus che si disputerà sabato sera. I bianconeri entrano nella competizione che hanno vinto per quattro volte di fila, dimostrando grande voglia di dominare in qualsiasi competizione.

Da quando è arrivato Allegri infatti in Italia agli altri sono state lasciate le briciole, praticamente le tre Supercoppe vinte rispettivamente da Napoli, Milan e Lazio. Il resto è tutto finito nella bacheca dei bianconeri.

Bologna Juventus probabili formazioni, Coppa Italia: le idee di Allegri

Andiamo a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della gara contro il Bologna dell’ex Pippo Inzaghi.

BOLOGNA 3-5-2 – Da Costa; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio

JUVENTUS 4-3-3 – Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic.

