Lazio Juventus diretta streaming da seguire su Sky Go per tutti gli abbonati. La partita si potrà dunque guardare anche in diretta sui nostri dispositivi mobili in maniera totalmente legale a patto di essere abbonati alla piattaforma.

Serve assolutamente l’obbligo di seguire con attenzione la partita che potrebbe permettere ai bianconeri di raggiungere dei risultati importanti. Il Napoli si è fermato e i bianconeri hanno bisogno di tre punti per chiudere la stagione. La Juventus sicuramente ha le possibilità anche se con la Lazio non sarà facilissimo in trasferta.

Lazio Juventus diretta streaming, come vedere la partita online

Ecco le formazioni ufficiali della gara Lazio Juventus:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Durmisi, Silva, Berisha, Cataldi, Badelj, Murgia, Neto, Caicedo. All.: Simone Inzaghi

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi, Bentancur; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Perin, Chiellini, Cancelo, Spinazzola, Fagioli, Kean, Bernardeschi. All.: Massimiliano Allegri.

Scatto Scudetto

La Juventus cerca una vittoria importante che potrebbe portare ad allungare in classifica su un Napoli fermato dal Milan e un Inter che ha addirittura perso col Torino. Tre punti stasera significherebbero poter non pensare più allo Scudetto e potersi concentrare dal 20 febbraio solo sulla Champions League. Il campo è difficile, ma la Juventus ha la forza per vincere una gara che a questo punto diventa ancora più importante. Seguiremo nei dettagli la partita con voi con commenti su tutto quello che accadrà in campo.

