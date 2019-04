Milinkovic Savic alla Juventus è un’indiscrezione che torna di moda nel calciomercato. Il serbo è rimasto alla Lazio per la grande gioia di mister Simone Inzaghi e di tutti i tifosi della Lazio. Ma la Juventus e adesso anche l’Inter rimangono alla finestra per poterlo strappare a Lotito e averlo a giugno 2019.



La Juventus è tornata ad interessarsi al centrocampista Sergej Milinkovic. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un incontro tra Paratici e Lotito, ma il Presidente della Lazio avrebbe chiesto 100 milioni di euro, prezzo proibitivo per la Juventus, soprattutto dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. La Juventus è pronta a mettere sul piatto anche il colombiano Juan Cuadrado.

Calciomercato, Milinkovic Savic di nuovo nel mirino bianconero

Secondo alcuni giornali spagnoli, il Real Madrid e la Lazio sono già d’accordo per chiudere l’affare per una cifra pari a 100 milioni di euro. Ma Paratici, insieme ad Allegri, sono decisi a puntare sul serbo o sognare il clamoroso ritorno a Torino di Pogba. I bianconeri sarebbero pronti ad offrire l’esterno Juan Cuadrado in modo da far scendere un pò il prezzo del serbo fissato a circa 100 milioni di euro (prezzo fatto al termine della scorsa stagione e che probabilmente adesso potrebbe essere sceso di circa 20 milioni.)

