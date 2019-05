De Ligt alla Juventus è una delle suggestioni di mercato più affascianti degli ultimi mesi. Fabio Paratici sta cercando di portare il forte difensore olandese a Torino e proverà a farlo in fretta visto che il Barcellona sembra essere in vantaggio sul centrale dell’Ajax.

Calciomercato, De Ligt verso il Barcellona

Il difensore dei Lanceri ha più volte dichiarato di avere un debole per il Barcellona e per il suo gioco. La società blaugrana, dal canto suo, è pronta a rinforzare la rosa e la difesa per la prossima stagione proprio puntando sul forte centrale della nazionale olandese. La squadra spagnola è in netto vantaggio su Juventus e Manchester United per prendere il forte centrale dell’Ajax De Ligt. Infatti, dalla Spagna sono certi che i blaugrana avrebbero pronta un’offerta di 90 milioni di euro per i Lanceri di Amsterdam che accetterebbero senza alcun dubbio. La Juventus però prova ad inserirsi in extremis con un’ offerta più bassa di circa 15 milioni.

De Jong, compagno di nazionale di De Ligt potrebbe essere l’ago della bilancia. Infatti, i due oltre ad essere compagni con gli Orange lo sono anche dalle giovanili dell’Ajax e sarebbe una cosa voluta da entrambi ritrovarsi, ancora insieme, in una squadra stellare come il Barcellona.

