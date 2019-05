Guardiola alla Juventus rischia di diventare la notizia più straordinaria di questo calciomercato. Dopo Cristiano Ronaldo, Andrea Agnelli potrebbe regalare ai tifosi bianconeri il più grande allenatore al mondo.

Radio Sportiva: “Pep Guardiola è il nuovo allenatore della Juventus”

Arriva una notizia sensazionale, arriva come tante ne erano arrivate negli ultimi giorni, ma questa fa rumore e non poco. Infatti, secondo Radio Sportiva e più precisamente dallo speaker Federico Gennarelli è arrivata la conferma che la Juventus avrebbe scelto e preso Pep Guardiola come prossimo allenatore della Juventus.

Questo il tweet che sta facendo sognare tutti i tifosi bianconeri: “Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done”. Adesso si rimane in attesa di conferme in merito, ma qualcosa può essere davvero successo. Inoltre trapela che il tecnico spagnolo verrebbe presentato il prossimo 14 giugno e avrebbe raggiunto un accordo di massima per firmare un quadriennale a 22 milioni di euro annui. Lo staff, inoltre, sarà quello storico che Guardiola porta con se dai tempi del Barcellona.

