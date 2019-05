Manolas alla Juventus potrebbe non essere un affare così scontato. Infatti il difensore della Roma, potrebbe lasciare la Capitale al termine di questa stagione, ma su di lui non c’è solo la Juventus, ma anche l’Arsenal.

La Juventus avrebbe, da tempo, individuato il nuovo difensore centrale, da affiancare a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci a partire dalla prossima stagione. Il nome più papabile, per i bianconeri, pare essere quello di Kostas Manolas della Roma, in uscita dalla Capitale dopo una stagione difficile. Tutto dipenderà, però, dal nuovo allenatore che verrà annunciato nelle prossime settimane.

Juventus, Manolas avvistato a Torino

La Roma potrebbe perdere uno dei giocatori cardine degli ultimi anni, Kostas Manolas. Il difensore greco, infatti, potrebbe accettare la corte di una tra Juventus e Arsenal. Per strapparlo ai giallorossi, come dichiarato dalla dirigenza capitolina, bisognerà pagare la clausola rescissoria, che si aggira sui 35 milioni di euro. Negli ultimi mesi sembravano in rialzo le quotazioni del Manchester United, forte sul difensore, ma pare che i bianconeri e i Gunners abbiano superato la concorrenza dei Red Devils. Vedremo se l’ellenico sarà la parte mancante dei bianconeri, in vista dell’assalto alla Champions League nella prossima stagione. In difesa, però, non dovrebbe partire nessuno dei giocatori, attualmente, in rosa. Un altro dei giocatori che i bianconeri vorrebbero è Kalidou Koulibaly, del Napoli.

