Marquinhos alla Juventus è una delle ultime indiscrezioni che arrivano dal mondo Juventus. Infatti, i bianconeri sarebbero interessati al forte difensore del Paris Saint Germain e vorrebbero portarlo a Torino a partire già da questo giugno.

Marquinhos alla Juventus, arrivano conferme

Il difensore centrale del Paris Saint Germain piace alla Juventus e piace da alcuni anni, già dai tempi della Roma, ma probabilmente proprio questo sembra essere il momento giusto per provare l’affondo decisivo per portare in bianconero in centrale bianconero.

Inoltre, le confermen arrivano anche dalla terra transalpina, dove secondo RMC Sport Francia, viste le difficoltà di arrivare a De Ligt, la Juve starebbe nuovamente pensando al brasiliano. L’ex Roma ha il contratto in scadenza nel 2020 e Paratici è pronto a sferrare l’attacco decisivo. Stavolta potrebbe essere quella buona.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK