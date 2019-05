Il tour allo Stadium giorno 14 giugno 2019 non potrà essere effettuato da tifosi e curiosi. La conferma è arrivata in giornata e tutti i supporters bianconeri hanno iniziato a fantasticare con la data.

Tour dello Stadium annullato per il 14 giugno

Nella giornata di ieri se ne era parlato ed oggi è arrivata la conferma, infatti, dall’elenco dei giorni disponibili per le tradizionali visite di sostenitori e turisti all’Allianz Stadium e allo Juventus Museum, la società ha depennato il 14 giugno. Sarà quindi impossibile visitare l’impianto juventino in quella data.

I tifosi bianconeri sognano in grande, sognano l’arrivo dello spagnolo Pep Guardiola. Questo è quello che si è pensato per il 14 giugno. Infatti, tutti pensano che la Juventus starebbe organizzando una presentazione in grande stile, con tanto di chiusura dei tour dell’Allianz Stadium. Al momento, ovviamente, si tratta di suggestioni, ma tutto è possibile e sognare non costa nulla.

