Il Portogallo punta sui bianconeri per la prossima Nations League. Inatti, il ct portoghese, Fernando Santos, ha reso noto i nomi dei 23 convocati per le Final Four di Nations League e tra questi ci sono Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo.

Cancelo e Ronaldo convocati dal Portogallo

Per la sfida contro la Svizzera, in programma il 5 giugno, oltre al terzino della Juventus Joao Cancelo, sarà regolarmente presente anche Cristiano Ronaldo. Nella lista ci sono i tre “italiani” Cancelo e Ronaldo (Juventus) e Mario Rui (Napoli). Niente da fare per gli interisti Joao Mario, Cedric e André Silva.