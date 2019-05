Alexis Sanchez alla Juventus potrebbe non essere più solo un’idea di mercato per i bianconeri. Infatti, a distanza di qualche anno, l’attaccante cileno potrebbe finalmente approdare a Torino e giocare con la Juventus.

Sanchez alla Juventus, arrivano conferme

Non sembra essere solo un’idea di mercato quella che vede Sanchez vicinissimo alla Juventus. Infatti, come riferito da Express.co.uk, ci sarebbero conferme circa l’interessamento della Juventus per Alexis. Fabio Paratici e Pavel Nedved sono pronti a parlare con il Manchester United per trovare soluzioni che soddisfino le parti in causa.

Adesso si attende l’arrivo del nuovo allenatore per capire se questa di Sanchez sarà una scelta possibile per l’attacco bianconero. L’accordo di massima tra Juventus e attaccante ci sarebbe già, adesso la trattativa può entrare nel vivo con l’inserimento delle società.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK