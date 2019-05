Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe lasciare i nerazzurri per passare alla Juventus la prossima estate, in cambio di Paulo Dybala.

La Juventus continua a primeggiare nel mondo del calciomercato, in attesa di capire quale sarà l’allenatore dei bianconeri nella prossima stagione. Per quanto riguarda i calciatori, invece, si parla di un possibile acquisto da parte dei bianconeri di Mauro Icardi, dall’Inter, che è cercato fortemente da Fabio Paratici. Beppe Marotta non vorrebbe lasciarlo partire, destinazione Torino, ma si lascerebbe convincere se dovesse arrivare a Milano Paulo Dybala, come contropartita tecnica.

Juventus, Icardi in bianconero

Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe presto lasciare i nerazzurri per iniziare una nuova avventura, dopo i vari problemi di questa stagione. Su di lui continua a esserci la Juventus, che è in forte pressing e con Fabio Paratici che lo vorrebbe a Torino nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni, delle ultime ore, pare che sia molto probabile lo scambio con Paulo Dybala, l’argentino da anni è un pupillo di Beppe Marotta. Bisognerà capire il suo futuro dopo l’arrivo del nuovo allenatore della Juventus, che dovrebbe essere Pep Guardiola, e di conseguenza capire se anche lo stesso Icardi può piacere allo spagnolo, in vista di una trattativa.

