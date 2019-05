Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è finito nella lista degli acquisti della Juventus, i partenopei lo reputano per ora incedibile.

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly è finito nel mirino della Juventus, per la sessione di calciomercato estiva. Pep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, lo avrebbe inserito nelle richieste ad Andrea Agnelli per la prossima stagione. Non sarà facile, però, strappare il giocatore senegalese al Napoli, con De Laurentiis e Giuntoli che lo reputano incedibile. Probabilmente per far cedere il muro partenopeo Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, dovrebbe presentarsi con una somma importante.

Juventus, i bianconeri vogliono Koulibaly

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è finito nel mirino della Juventus, che lo vorrebbe per rinforzare il pacchetto arretrato nella prossima stagione. Il difensore partenopeo, però, è reputato dalla società di Aurelio De Laurentiis incedibile per la prossima sessione di calciomercato. Bisogna capire chi sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, il nome più probabile è quello di Pep Guardiola, che tra le altre cose avrebbe richiesto ad Agnelli il difensore del Napoli. Se i bianconeri si dovessero presentare con una somma importante, probabilmente, si trasferirebbe a Torino.

