Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe presto lasciare la Premier League per tornare in Italia, con la maglia della Juventus.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, secondo le indiscrezioni delle ultime ore è a un passo dal sedersi sulla panchina della Juventus. Il tecnico spagnolo sarà il successore di Massimiliano Allegri che ha annunciato, di comune accordo con la società, l’addio al termine della stagione. Tra le richieste del tecnico, ex Barcellona, ci sarebbe anche l’acquisto di Paul Pogba dal Manchester United, un gradito ritorno a Torino.

Juventus, Guardiola chiede Pogba

In queste ore si sta parlando, molto, del calciomercato della Juventus per l’estate, visto che la stagione dei bianconeri è praticamente terminata. Secondo le ultime, come vi abbiamo riportato in esclusiva, il nuovo allenatore della vecchia signora sarà Pep Guardiola, tra qualche giorno arriverà anche la firma. Tra le richieste del catalano, sul piano dei giocatori, c’è il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Per il francese si tratterebbe, ovviamente, di un grande ritorno dato che in bianconero ha trovato il trampolino per la sua carriera, quando arrivò a Torino a parametro zero dai Red Devils. Nelle prossime settimane, quindi, con l’annuncio dell’allenatore ci saranno pezzi del puzzle calciatori da incastrare.

