Bologna Napoli Streaming. La partita andrà in scena, questa sera, alle ore 20.30 allo Stadio dall’Ara di Bologna tra gli emiliani e i partenopei.

La gara di questa sera, del dall’Ara, tra il Bologna e il Napoli non ha importanza ai fini della classifica, con entrambe le squadre che hanno già raggiunto l’obiettivo stagionale. I rossoblù, infatti, dopo un inizio di campionato disastroso con Filippo Inzaghi sono riusciti a risollevarsi grazie alla cura Sinisa Mihajlovic, trovando una salvezza insperata. Per quanto riguarda il Napoli di Carlo Ancelotti, invece, che era partito per giocarsi lo Scudetto con la Juventus è arrivato un secondo posto, comunque buono, che non ha lasciato spazio alle altre concorrenti.

Bologna Napoli diretta streaming, come seguire la partita gratis

Bologna Napoli Streaming. La partita sarà disponibile in diretta streaming a partire dalle ore 20.30 quando potremo seguire la gara gratuitamente su internet. Ovviamente per farlo bisogna essere abbonati, come sempre in questa stagione, a Dazn per seguire questa partita. Si potrà vedere, anche, sui nostri dispositivi come pc, tablet e smartphone dall’applicazione del nuovo portale. Questa sfida sarà seguita, da casa, dai tifosi delle due squadre che non potranno essere allo stadio emiliano per la sfida.

Bologna Napoli probabili formazioni, le scelte di Ancelotti

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. All.: Mihajlovic.

Napoli (4-4-2): Meret; Hisaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Milik, Mertens. All.: Ancelotti.

