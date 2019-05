Il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus sembra sempre più probabile. Il Pipita si potrebbe prendere così una grande rivincita verso i suoi detrattori.

Il calciatore argentino non dovrebbe essere riscattato dal Chelsea, tanto più se dovesse andare via il suo mentore Maurizio Sarri. Così potrebbe finire la sua avventura in Premier League per tornare in Serie A.

Higuain torna alla Juventus, Calciomercato: rivincita per il Pipita?

Si profilano due possibilità molto intriganti in quel di Torino. La prima è che proprio Sarri decida di legarsi alla Juventus, puntando sul calciatore che con lui ha fatto il record della storia dei marcatori di Serie A con 36 reti. Dall’altra parte invece Pep Guardiola pare aver chiesto Mauro Icardi, ma si accontenterebbe anche di avere il Pipita là davanti.

