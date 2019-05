Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, potrebbe presto lasciare i nerazzurri per passare alla Juventus, in vista della prossima stagione.

La Juventus vuole portare a Torino, nella prossima stagione, alcune pedine che possano permettere alla squadra di dare l’assalto alla Champions League. Uno dei nomi che circolano, in queste ore, è quello dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi. L’ex capitano nerazzurro piace molto a Fabio Paratici e potrebbe finire a Torino, in cambio di Paulo Dybala che piace molto a Beppe Marotta per la squadra nerazzurra.

Juventus, Icardi e il futuro bianconero

In questa stagione sono stati tanti i problemi di Mauro Icardi e l’ambiente Inter, tutto è iniziato con la fascia da capitano che gli è stata tolta a inizio 2019. L’attaccante nerazzurro, poi, dopo qualche settimana di inattività è tornato in campo ma non con la stessa cattiveria di qualche tempo fa e i gol latitano. Nella prossima stagione, però, dovrebbe cambiare maglia anche per volere della società milanese, si fa così spazio l’ipotesi di vederlo con la maglia della Juventus. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, lo lascerà partire direzione Torino solamente in cambio di Paulo Dybala, suo pupillo. Vedremo, quindi, se nelle prossime settimane questa possibile trattativa si concretizzerà, andando a rinforzare entrambe le squadre.

