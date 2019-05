Marquinhos difficilmente diventerà un calciatore della Juventus. Il difensore brasiliano ex Roma ha ribadito la volontà di rimanere ancora al Paris Saint German.

Il giovane calciatore ha parlato dopo la sconfitta dei suoi di ieri contro il Reims per 3-1. Ha specificato: “La prossima stagione? Resterò al Paris Saint German”. Un affare dunque che sembra molto difficile si possa portare a termine.

Marquinhos alla Juventus? Calciomercato: “Resto al Psg”

Ciò che appare più probabile invece è che la Juventus possa puntare su un difensore dal profilo fisico diverso. Un alterego di Giorgio Chiellini. In cima alla lista dei desideri c’è Kalidou Koulibaly, l’alternativa è invece Kostas Manolas. Il centrale brasiliano sarà comunque moniotorato e se dovesse decidere di lasciare Parigi i bianconeri sarebbero attenti in primafila per mettere a segno il colpo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK