Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe presto tornare in Italia, per vestire nuovamente la maglia della Juventus.

La Juventus sta lavorando, sottotraccia, alle possibili trattative di calciomercato, in vista della prossima stagione. L’idea della dirigenza bianconera, ovviamente, è quella di rinforzare ulteriormente la formazione per dare l’assalto, decisivo, alla Champions League che manca a Torino da 23 anni. Uno dei calciatori che potrebbe essere trattato, in estate, è il centrocampista del Manchester United Paul Pogba. Tutto dipenderà, però, dall’allenatore della vecchia signora, quindi non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Andrea Agnelli, nelle prossime settimane.

Juventus, nel mirino c’è Pogba

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere il grande rinforzo estivo della Juventus, in vista della prossima stagione. Il francese, in questa stagione, non ha vissuto grandi momenti con i Red Devils, tra alti e bassi, e vorrebbe cambiare casacca nella prossima stagione. Con l’arrivo di Ole Solskjaer, però, è tornato quello di un tempo e il rinnovo del tecnico lo sta portando a pensare sul suo futuro, se restare in Premier League o cambiare campionato. Fabio Paratici, direttore sportivo bianconero, è sulle sue tracce e nelle prossime settimane potrebbe provare a formulare un’offerta, per riportare, a Torino, il francese.

