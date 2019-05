De Ligt alla Juventus è una delle operazioni di mercato più interessanti della prossima stagione. Fabio Paratici sta cercando di portare il forte difensore olandese a Torino e per farlo confida sull’aiuto di un valido collaboratore: Mino Raiola.



Il difensore olandese è stato più volte accostato al Barcellona, ma nelle ultime ore c’è stata un’apertura nei confronti della Juventus proprio da parte del centrale dell’Ajax, che in un’intervista avrebbe dichiarato: “Non ho ancora scelto il mio futuro, pertanto non ho scelto il Barcellona.”

De Ligt alla Juventus, ecco il piano

Ci sono diverse squadre che seguono De Ligt, tra queste la Juventus ed il Manchester United. I blaugrana secondo i colleghi spagnoli avrebbero pronta un’offerta di 90 milioni di euro per i Lanceri di Amsterdam che accetterebbero senza alcun dubbio. La Juventus però prova ad inserirsi in extremis con un’ offerta più bassa di circa 15 milioni.

Per molti De Jong, suo attuale compagno all’Ajax, potrebbe essere la chiave del Barcellona per arrivare a De Ligt, ma i bianconeri vorrebbero giocarsi un’arma importante: Cristiano Ronaldo e la voglia di tutto l’ambiente bianconero di vincere la Champions League. Insomma un grande progetto e una grandissima società. La Juventus non molla e spera.

