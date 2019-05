Guardiola alla Juventus è stata sicuramente la notizia di calciomercato più affascinante e più discussa nelle ultime settimane. Proprio nelle ultime ore sembra essere salita con prepotenza la possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus.

Guardiola alla Juventus, Paratici gela i tifosi

Si è parlato e non poco della possibilità di vedere Guardiola alla Juventus, in casa bianconera però nessuno si era esposto tanto quanto ha fatto Paratici nel pomeriggio: “Il nostro è un mondo un po’ strano in questo momento. Con Guardiola non abbiamo mai avuto contatti e mai ci abbiamo pensato, perchè è sotto contratto e per mille motivazioni. Mi sembra tutto molto strano, ma questo è il nostro mondo e lo accettiamo”. Paratici aggiunge: “Sull’allenatore noi abbiamo le idee chiare, stiamo facendo le nostre valutazioni. Finché non termineranno tutte le competizioni mi sembra giusto rimanere in questa situazione, per rispetto di tutti”.

