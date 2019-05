Cristiano Ronaldo ha detto di no a Maurizio Sarri alla Juventus. Il portoghese non vorrebbe vedere in bianconero il tecnico del Chelsea.

Secondo Dagospia pare che il calciatore portoghese avrebbe posto un veto. Non vorrebbe il tecnico ex Napoli e si sarebbe opposto anche al possibile ritorno a Torino di Gonzalo Higuain con il quale aveva già giocato al Real Madrid.

Sarri alla Juventus? Calciomercato, Ronaldo ha detto di no!

Sempre secondo il portale ideato da Roberto D’Agostino pare che il tecnico in pole position sia Simone Inzaghi. Viene specificato come pare impossibile l’arrivo di Pep Guardiola che a quanto risulta a noi invece sarà il tecnico bianconero il prossimo 28 maggio.

