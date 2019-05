Spal Milan Pagelle. La gara tra Spal e Milan è andata in scena quest’oggi, alle ore 20.30, allo stadio di Paolo Mazza di Ferrara. La gara di questa sera era molto importante più per i rossoneri che volevano inseguire il treno Champions League, mentre in casa ferrarese si gioca più che altro per l’orgoglio. Queste le pagelle di Spal Milan.



I voti della Spal

Viviano 6; Cionek 6, Vicari 7, Bonifazi 6; Lazzari 6,5, Valoti 6(72′ Jankovic 6), Murgia 6, Kurtic 6, Fares 7; Antenucci 6, Petagna 6. Allenatore: Semplici

I voti del Milan

Donnarumma s.v. (21′ Reina 5,5); Abate 6 (63′ Cutrone 6), Romagnoli 6, Musacchio 6, Rodriguez 6; Kessie 7, Bakayoko 6,5, Calhanoglu 7; Suso 6,5, Piatek 6, Borini 6 (79′ Conti 6). Allenatore: Gattuso

Spal Milan, le formazioni in campo

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Murgia, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso

