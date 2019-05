Si avvicina il calciomercato e la Juventus deve fare i conti con le trattative, soprattutto per quanto riguarda le cessioni dopo questa stagione.

La Juventus, oltre al nuovo allenatore, deve cominciare a pensare anche alle trattative di calciomercato, in vista della prossima sessione estiva. La dirigenza bianconera, con a capo Fabio Paratici, ha nelle intenzioni quella di rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione, quella decisiva per la rincorsa alla Champions League. per fare calciomercato, però, bisognerà attendere l’annuncio del nuovo allenatore, che dovrebbe arrivare la prossima settimana.

Juventus, Khedira verso la cessione

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, è uno dei calciatori che potrebbe lasciare la maglia bianconera al termine di questa stagione. Il tedesco, infatti, in questa annata ha giocato molto poco a causa dei problemi fisici, mancando nel momento clou e più importante. In questa stagione ha dovuto, anche, sottoporsi a un’operazione chirurgica al cuore, per un’aritmia cardiaca. Un altro dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è, anche, l’attaccante croato Mario Mandzukic, nonostante il rinnovo contrattuale non dovrebbe più rientrare nei piani bianconeri. Khedira e Mandzukic sono, ormai, due colonne portanti della rosa della vecchia signora, sono anche difficilmente sostituibili per il loro carisma.

