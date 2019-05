Manolas alla Juventus è una delle notizie di mercato più attuali delle ultime settimane. Infatti, il greco è nel mirino dei bianconeri, ma nelle ultime settimane le cose sembrano evolute in favore di un passaggio del greco da Roma a Torino.

Il difensore della Roma si sta mettendo in mostra con delle prestazioni maiuscole per continuità e personalità anche e soprattutto a livello internazionale. La Juventus lo ha inserito nella lista della “spesa” per la prossima stagione.

Manolas alla Juventus, il greco ad un passo

Il forte centrale giallorosso piace e non poco alla Juventus. Fabio Paratici già la scorsa estate aveva chiesto informazioni in merito alla possibilità di poter portare il difensore a Torino. La Roma non ha ceduto proprio perchè conosceva le potenzialità del greco che si è confermato, ancora una volta, un valore aggiunto della squadra capitolina.

Ma adesso i bianconeri hanno un vantaggio in più, la prospettiva della prossima stagione. Infatti, la Roma sembra rischiare il posto in Champions League e questo potrebbe far partire molti big, tra questi proprio Manolas. Secondo alcune indiscrezioni arrivate da Roma, sembra essere ci stato l’ok del greco per un trasferimento a Torino a partire da giugno. Naturalmente si attende fine stagione per conoscere il futuro di Manolas.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK