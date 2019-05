Cristian Romero alla Juventus, è la notizia che trapela nell’ambiente bianconero al termine del campionato. Il Genoa lo ha fatto crescere e ha permesso al difensore argentino di mettersi in mostra tanto da finire nel mirino della Juventus che è pronta a portarlo a Torino.



Romero alla Juventus, il difensore sarà il primo rinforzo

Il difensore argentino Cristian Romero, classe 1998 è ad un passo dalla Juventus. Fabio Paratici e lo staff bianconero, lo avrebbero individuato come possibile erede di Andrea Barzagli. Il centrale del Genoa ha disputato un campionato di tutto rispetto mettendosi in mostra agli occhi di grandi club quali Juventus, Roma e Napoli.

Proprio i bianconeri avrebbero contattato Preziosi per accellerare la trattativa e chiudere già prima della conclusione della stagione in corso. Il valore di mercato è pari a 30 milioni di euro. La Juventus potrebbe accontentare il Genoa in questa richiesta anche se ci sono possibilità di inserimento di qualche giovane in modo da far calare il prezzo finale. Preziosi è stato categorico: contanti.

Si aspetta l’ok di Nedved e Agnelli, un ok che arriverà solo quando verrà scelto il nuovo allenatore.

