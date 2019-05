Cristiano Ronaldo punta sempre a migliorarsi, per questo non ha gradito molto la sua prima stagione alla Juventus.

Secondo As pare che il portoghese non sia stato felice di aver chiuso la prima stagione di Serie A con “appena” 21 gol. Inoltre il calciatore non avrebbe digerito l’uscita dalla Champions League ai quarti di finale. Non è un segnale della sua volontà di andare via, ma

Cristiano Ronaldo deluso, Juventus: i numeri non gli piacciono

Il calciatore ha dimostrato di essere uno dei migliori, vincendo anche il premio come migliore calciatore della categoria. Questo non gli basta e sicuramente il ragazzo avrà voglia di rifarsi con l’obiettivo Champions League fisso in testa.

