Manolas alla Juventus potrebbe essere il primo colpo di mercato dei bianconeri. Il centrale della Roma non è più una suggestione di mercato, infatti arrivano conferme dalla capitale e dall’ambiente giallorosso. Il difensore greco diventerà presto bianconero, soprattutto visto che la società romana non è andata in Champions League.

Juventus, pronto il grande colpo di mercato

Il greco della Roma sarà il primo colpo della Juventus 2019/20. Le conferme del possibile arrivo del difensore della Roma alla Juventus arrivano direttamente da Roma. Infatti, tutti gli addetti ai lavori sono certi che vista l’assenza dei giallorossi dalla prossima Champions League, perderà alcuni dei suoi big e tra questi figura sicuramente il difensore greco Manolas.

La Juventus potrebbe avere presto il nuovo difensore centrale, da affiancare a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci a partire dalla prossima stagione. Il nome più papabile, per i bianconeri, pare essere quello del difensore centrale della Roma, in uscita dalla Capitale dopo una stagione difficile. Tutto dipenderà, però, dal nuovo allenatore che verrà annunciato nelle prossime settimane, il calciomercato partirà da quel momento.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK