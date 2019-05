Pirlo gol su rigore durante la Partita del Cuore giocata allo Juventus Stadium. Il campione ex bianconero è stato tra i grandi protagonisti della sfida che ha visto sfidarsi le leggende della Juventus e la nazionale cantanti. Una classica sfida di fine stagione organizzata come sempre dalla Juventus in casa propria.

Pirlo realizza un calcio di rigore da grande maestro

Andrea Pirlo non sbaglia nemmeno nelle partite amichevoli o di beneficienza. Infatti, il campione del mondo è stato grande protagonista per tutto il match, assist al bacio, ma soprattutto un calcio di rigore battuto da grande maestro qual’è l’ex 21 bianconero.

