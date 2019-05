Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus e della situazione di Sergio Ramos.

Il numero uno del Real Madrid Florentino Perez con un intervento in radio ha voluto parlare, tra le altre cose, anche del trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: “La volontà di Cristiano era quella di cambiare avventura, e maglia, sono state cose false quelle raccontate su problemi con me o con il Fisco spagnolo. Senza dubbio è stato il miglior acquisto della mia gestione, un giocatore esemplare”. La stagione del portoghese, in Europa, è stata la peggiore dal 2010, ultima nella quale uscì ai quarti di finale.

Juventus, Sergio Ramos è un’idea?

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, con un’intervista a Radio Onda Cero ha voluto parlare della richiesta fatta da Sergio Ramos, alla società madrilena: “Ho incontrato il calciatore, con il suo entourage, e mi hanno chiesto di lasciarlo andare a costo zero in Cina, dove è difficile fare i trasferimenti. Io credo, però, che per non creare un precedente, il nostro capitano non potrà essere ceduto a parametro zero. Tuttavia si può parlarne, se dovesse presentarsi una squadra con una cifra congrua”.

