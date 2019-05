Andrea Agnelli, presidente della Juventus, è a Baku dove si giocherà la finale di Europa League, per convincere Maurizio Sarri.

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è ormai a un passo dal diventare il nuovo tecnico della Juventus, a partire dalla prossima stagione. Il toscano questa sera guiderà i suoi, forse, per l’ultima volta nella finale di Europa League contro l’Arsenal a Baku. Nella città dell’est Europa si è diretto, questa mattina, Andrea Agnelli per assistere alla partita e ha parlato in hotel con il tecnico ex Napoli per convincerlo al trasferimento a Torino.

Juventus, Agnelli a Baku per Sarri

La Juventus è sempre più decisa a chiudere l’arrivo, in panchina, di Maurizio Sarri come sostituto di Massimiliano Allegri, che ha dato l’addio alla panchina bianconera. Come riporta, in esclusiva, Tuttosport il presidente della Juventus Andrea Agnelli si è mosso in prima persona, dirigendosi a Baku. Nella capitale dell’Azerbaigian, infatti, questa sera andrà in scena la finale di Europa League tra il Chelsea e l’Arsenal, e il numero uno della vecchia signora ha parlato in Hotel con Maurizio Sarri e probabilmente lo incontrerà di nuovo dopo la gara. Prende sempre più piede, quindi, la possibilità di vedere l’ex allenatore del Napoli sulla panchina dell’Allianz Stadium, a partire dalla prossima stagione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK