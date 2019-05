Merih Demiral, difensore del Sassuolo, è il primo colpo della Juventus per la prossima stagione, investiti 15 milioni di euro per il turco.

La Juventus comincia i movimenti di calciomercato, nonostante non sia ancora stato annunciato il nuovo allenatore dopo l’addio di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, vogliono come sempre anticipare la concorrenza nelle trattative, mettendosi subito un piano avanti rispetto a tutte le altre nella corsa ai calciatori che interessano maggiormente. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici avrebbe chiuso l’arrivo, dal Sassuolo, di Merih Demiral per 15 milioni di euro.

Juventus, arriva Demiral dal Sassuolo

Merih Demiral, difensore del Sassuolo, in questa stagione si è fatto notare per la crescita e la continuità, nonostante gli emiliani abbiano fatto una stagione in chiaroscuro. Il turco è il primo colpo di Fabio Paratici per la prossima stagione, nonostante bisognerà capire se il nuovo allenatore bianconero lo vorrà subito in rosa o lascerà in prestito ai neroverdi anche per un’altra annata. La società bianconera, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe chiuso questo colpo per 15 milioni di euro, ripagati dalla cessione di Riccardo Orsolini al Bologna. Nelle prossime ore, quando verrà annunciato l’allenatore, capiremo anche il futuro immediato del difensore turco.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK