Paulo Dybala, attaccante della Juventus, potrebbe presto lasciare Torino, con l’offerta importante fatta nelle ultime ore dal Bayern Monaco.

Paulo Dybala potrebbe lasciare la maglia della Juventus dopo questa stagione, molto complicata per lui e per la sua crescita. Massimiliano Allegri lo ha mandato meno in campo, mancando di fiducia, e questo non ha lasciato tranquillo l’argentino. Secondo le indiscrezioni del Corriere dello Sport, pare che il Bayern Monaco abbia offerto 80 milioni di euro, per portarlo in Germania. I bianconeri, difficilmente, lo lasceranno partire senza aver trovato un sostituto all’altezza.

Juventus, parte Dybala?

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, potrebbe lasciare Torino al termine di questa stagione, non positiva per lui. Alla corte di Massimiliano Allegri, infatti, nel corso degli ultimi mesi è calato il minutaggio e la fiducia da parte del tecnico livornese. Si era parlato di cessione sicura con la permanenza in panchina di Allegri, con l’addio invece si era vociferato che la Joya potesse restare in bianconero. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere dello Sport, il Bayern Monaco avrebbe offerto ben 80 milioni di euro per portarlo in Germania nella prossima stagione. Quest’offerta fa capire, anche, che difficilmente Massimiliano Allegri andrà ad allenare i bavaresi.

