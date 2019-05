Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, in un’intervista ha voluto parlare della situazione in casa Juventus, sul nuovo allenatore.

La Juventus continua la ricerca del nuovo allenatore, in vista della prossima stagione, come sostituto di Massimiliano Allegri che ha dato l’addio dopo cinque stagioni. Alcuni quotidiani, questa mattina, hanno fatto sapere che Andrea Agnelli è volato a Baku, dove si giocherà la finale di Europa League, per parlare con Maurizio Sarri e convincerlo al trasferimento. L’ex Napoli Pierpaolo Marino, però, non è così convinto dell’arrivo del toscano sulla panchina dei bianconeri.

Juventus, Marino parla dell’allenatore

L’ex dirigente del Napoli e dell’Atalanta Pierpaolo Marino, in un’intervista a Radio Sportiva, ha voluto dire la sua sul casting per il nuovo allenatore della Juventus: “Io vado contro le idee di tutti sul nuovo allenatore della Juventus, perché ho una mia teoria, dato che per me non sarà italiano. Penso, invece, che potrebbe essere un grande tecnico straniero, già abituato a vincere tanti trofei”. Continua, quindi, la diatriba sul nuovo tecnico bianconero che potrebbe bloccarsi, però, settimana prossima con l’annuncio ufficiale da parte della dirigenza della vecchia signora. Vedremo, quindi, nei prossimi giorni quale sarà la scelta adottata dai bianconeri per la prossima annata.

