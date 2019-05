La Juventus nella prossima sessione di calciomercato estiva vuole chiudere per un difensore, i due profili che piacciono sono quelli di Umtiti e Boateng.

La Juventus sta sondando le piste di calciomercato, in vista della prossima stagione, per rinforzare la rosa per l’ennesimo assalto alla Champions League. Prima di intavolare trattative vere e proprie Fabio Paratici vuole annunciare il nuovo allenatore, i due nomi sondati sarebbero quelli di Jerome Boateng e Samuel Umtiti. Nelle prossime settimane, però, potrebbero esserci novità importanti sia per quanto riguarda il tecnico, che per il nuovo difensore bianconero.

Juventus, Boateng o Umtiti per la difesa?

La Juventus nell’attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore, a partire della prossima stagione, ma la dirigenza bianconera sta già cercando di capire le mosse di calciomercato. Una delle priorità della dirigenza, e di Fabio Paratici, è quella di portare a Torino un difensore da affiancare a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci a partire dalla prossima stagione. I due profili che sono stati sondati, in queste settimane, secondo il Corriere dello Sport sarebbero Jerome Boateng e Samuel Umtiti. Il secondo, francese campione del mondo, potrebbe lasciare il Barcellona se dovesse trasferirsi in Catalogna Matthijs De Ligt dell’Ajax.

