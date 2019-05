Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe lasciare i bianconeri al termine della stagione, su di lui il Manchester City.

La Juventus potrebbe salutare Joao Cancelo, una stagione dopo il suo arrivo in bianconero a margine dell’avventura con la maglia dell’Inter. Il giocatore portoghese in questa stagione ha deluso, in particolar modo nella parte decisiva, e sta portando la dirigenza a capire se è un calciatore sacrificabile. Su di lui ci sarebbe il forte interessamento del Manchester City, di Pep Guardiola, che avrebbe offerto 60 milioni di euro. Il tutto potrebbe concludersi con l’annuncio del nuovo allenatore, che deve avallare la cessione.

Juventus, Cancelo ai saluti

Joao Cancelo, terzino destro della Juventus, potrebbe lasciare la maglia bianconera al termine di questa stagione, con alti e bassi alla prima annata a Torino. Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, ne aveva chiesto la cessione e tutto sembrava essere stato dimenticato dopo l’addio del tecnico livornese. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, però, pare che il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe offerto per 60 milioni di euro per portare in Premier League l’esterno portoghese. Per la Juventus sarebbe l’occasione di chiudere una plusvalenza e la dirigenza sta cercando di capire se l’operazione è fattibile.

