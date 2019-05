De Ligt alla Juventus sarà una delle più affascianti e intriganti operazioni di mercato in vista della prossima stagione. Fabio Paratici vuol puntare forte sul difensore olandese e per farlo confida sull’aiuto di un valido collaboratore: Mino Raiola.



Il difensore olandese piace tanto a molti club, tra questi alla Juventus. Il forte centrale olandese ha più volte dichiarato di avere un debole per il Barcellona, ma nelle ultime ore c’è stata un’apertura nei confronti della Juventus. Il centrale dell’Ajax avrebbe dichiarato: “Non ho ancora scelto il mio futuro, pertanto non ho scelto il Barcellona.”

De Ligt: “Non ho scelto il Barcellona”, la Juventus torna a sperare

La squadra spagnola, secondo indiscrezioni che arrivano dalla penisola iberica sarebbe in netto vantaggio sulla stessa Juventus e sul Manchester United per prendere il forte centrale dell’Ajax De Ligt. I blaugrana, inoltre, secondo i colleghi spagnoli avrebbero pronta un’offerta di 90 milioni di euro per i Lanceri di Amsterdam che accetterebbero senza alcun dubbio. La Juventus però prova ad inserirsi in extremis con un’ offerta più bassa di circa 15 milioni.

De Jong, compagno di nazionale di De Ligt potrebbe essere l’ago della bilancia. Infatti, i due oltre ad essere compagni con gli Orange lo sono anche dalle giovanili dell’Ajax e sarebbe una cosa voluta da entrambi ritrovarsi, ancora insieme, in una squadra stellare come il Barcellona.

