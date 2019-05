Diagne parla del suo futuro e della possibilità di tornare un giorno alla Juventus dopo la splendida esperienza al Galatasaray.

L’attaccante ha specificato a Igfm: “Sono ancora in contatto con la squadra bianconera. In caso di offerta però non esiterei a tornare a Torino. Sono in un grande club, ma spero in una loro offerta”.

Diagne torna alla Juventus? Calciomercato: “Perché no?”

L’attaccante senegalese è un classe 1991 che fu portato in Italia dalla squadra bianconera nel 2013 quando aveva appena 22 anni. In bianconero però non ha mai giocato, tanti prestiti tra Ajaccio, Lierse, Al-Shabad e Westerlo. Dal 2019 gioca col Galatasaray dove ha segnato 10 gol in 12 partite.

