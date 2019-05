Guardiola alla Juventus sembra essere una suggestione di calciomercato, ma forse non lo è. Infatti, la società bianconera avrebbbe già deciso il nuovo tecnico per la prossima stagione e bisogna aspettare solo l’ufficialità per un intreccio di cose.

Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus

Pep Guardiola sarà, per alcuni esperti di mercato, il nuovo allenatore della Juventus a partire dalla stagione 2019-20. Infatti, secondo i media inglesi l’accordo tra lo spagnolo e la Vecchia Signora sarebbe stato raggiunto ad inizio maggio, ma per l’annuncio si aspetterà la finale di Champions League.

Si perchè, proprio la finale di Coppa del Campioni, vede come protagonista colui che dovrà sostituire sulla panchina dei Citizens proprio l’ex Barcellona. Si tratta di Pochettino, l’attuale tecnico del Tottenham avrebbe già raggiunto l’accordo per la prossima stagione con il City e pertano per questa girandola di spostamenti bisognerà aspettare giorno 1 giugno, gara che sancirà la fine della stagione. Si parla di Sarri, Klopp, Inzaghi ed altri, ma sarà Guardiola il prossimo allenatore della Juventus.

