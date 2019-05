Luciano Spalletti, allenatore ex Roma, è stato esonerato questa mattina dall’Inter, con i nerazzurri che inizieranno ora la nuova era targata Conte.

L’Inter cambia guida tecnica, dato che pochi minuti fa la società nerazzurra ha comunicato che Luciano Spalletti è stato esonerato. Il tecnico toscano, nato a Certaldo, sapeva ormai da mesi che il suo destino sarebbe stato segnato a fine stagione e che il suo successore sarebbe stato Antonio Conte. Nelle ultime due stagioni, l’ex Roma, ha portato due volte in Champions League i meneghini, in entrambi i casi con il brivido all’ultima giornata. Ora bisognerà capire quale sarà il futuro di Luciano Spalletti, che ad oggi non ha ancora offerte.

Inter, esonerato Spalletti

