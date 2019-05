Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, è in uscita dalla Germania ma non ha ancora una sistemazione, alla Juventus non piace.

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore, nonostante non parta nessuno, perché i dirigenti vogliono affiancare a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini un giocatore di esperienza internazionale. Sono tanti i calciatori sondati dalla società bianconera, nelle ultime settimane, e alcuni sono stati proposti da intermediari e agenti. Uno di questi è Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, ma questa soluzione non piace particolarmente a Fabio Paratici che sta temporeggiando, in attesa di un profilo diverso.

Juventus, proposto Boateng

Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco, potrebbe lasciare la Germania al termine di questa stagione, per iniziare una nuova avventura. Attualmente, però, le pretendenti per il forte difensore tedesco latitano, ed è stato proposto ad alcuni club in vista della prossima stagione. Tra queste c’è anche la Juventus che, però, pare non essere particolarmente interessata dato che il giocatore non fa impazzire Fabio Paratici. Nelle scorse settimane anche l’Inter era stata contattata per il teutonico, senza riuscire però a iniziare una vera e propria trattativa. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se ci saranno novità importanti.

